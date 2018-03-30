Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'teki Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyareti kapsamında savaş sırasında Saraybosna'yı dış dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile başkent Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret ederek Bosna Hersek temaslarını tamamladı.

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREN TÜNEL

Tünele ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra Bosna savaşı sırasında zor koşullarda kazılan ve savaşın gidişatını değiştirmede önemli rol oynayan 800 metre uzunluğundaki tüneli kazan Bosnalıların fotoğraflarının bulunduğu duvarı inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Binali Yıldırım, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini de ziyaret etti.

Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'nın dünyayla irtibatını sağlayan ve yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardığı belirtilen Umut Tüneli, savaş sürecinde sembol haline gelen yerlerin başında geliyor.

HAVAALANININ ALTINDAN GEÇİYORDU

Saraybosna Havaalanının altından geçen 800 metre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğindeki tünel, 4 ay 4 gün süren kazı çalışmalarının ardından 30 Temmuz 1993'te tamamlandı.

Savaş boyunca Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç tarafından da kullanılan bu tünel yoluyla Saraybosna'ya askeri malzemeyle silah sevkiyatının yanında yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli de yapıldı.