Çakalları titreten varlığımız zalimlerin ensesinde

Zeytin
Dalı Harekâtı'yla kontrol altına alınan Afrin'de, 22 Mart günü arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralanmıştı. Şehitlerden Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) ile yaralanan Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Uzman Çavuş
Necmettin Yiğit, Tokat
lıydı. Ankara GATA'da tedavi altına alınan 2 yaralıdan Necmettin Yiğit önceki gece şehit oldu. Bekâr ve 3 kardeşin en küçüğü olan Yiğit'in babası Mustafa Yiğit'in de 5 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit uzman çavuşun 3 ay önce Facebook hesabında, "Kralları tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız, Allah'ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır" mesajını paylaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da şehidin ailesine taziye telgrafı yolladı. Yiğit, bugün Tokat'ta toprağa verilecek. Bu arada Hakkari Şemdinli'de 2 Kasım 2017'de çıkan çatışmada ağır yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak (üstte) da kurtarılamadı. Şehit Tokmak için bugün Çorum
'un Bayat ilçesinde tören düzenlenecek.