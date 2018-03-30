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Çakalları titreten varlığımız zalimlerin ensesinde

MİHRİBAN KOÇAKER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Çakalları titreten varlığımız zalimlerin ensesinde
Zeytin Dalı Harekâtı'yla kontrol altına alınan Afrin'de, 22 Mart günü arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralanmıştı. Şehitlerden Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) ile yaralanan Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Necmettin Yiğit, lıydı. Ankara GATA'da tedavi altına alınan 2 yaralıdan Necmettin Yiğit önceki gece şehit oldu. Bekâr ve 3 kardeşin en küçüğü olan Yiğit'in babası Mustafa Yiğit'in de 5 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit uzman çavuşun 3 ay önce Facebook hesabında, "Kralları tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız, Allah'ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır" mesajını paylaştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı da şehidin ailesine taziye telgrafı yolladı. Yiğit, bugün Tokat'ta toprağa verilecek. Bu arada Hakkari Şemdinli'de 2 Kasım 2017'de çıkan çatışmada ağır yaralanan Sözleşmeli Er Hidayet Tokmak (üstte) da kurtarılamadı. Şehit Tokmak için bugün 'un Bayat ilçesinde tören düzenlenecek.
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Çakalları titreten varlığımız zalimlerin ensesinde
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