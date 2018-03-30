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’li eski başkana terörden 10 yıl hapis

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
CHP’li eski başkana terörden 10 yıl hapis
'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül'e görevde olduğu dönemde bir işadamına terör örgütüne yardım yapmak üzere baskı uyguladığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Başkan, örgüte yardım ve irtikâptan 10 yıl ceza aldı. İddianamede 2013'te örgüt militanlarına, düzenlenen sözde festival üzerinden para aktarmakla suçlanıyordu. Buna göre MLKP örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı yakalanarak tutuklanan Soner Çiçek, Mustafa Kapar ve örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet yürüten Serkan Okatan'a, belediyeye hizmet veren bir mimarlık bürosu üzerinden 15 bin TL ödeme yapıldı.

Eylem hazırlığında yakalandılar
Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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CHP’li eski başkana terörden 10 yıl hapis
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