Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

merkezli 38 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 10:06
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

merkezli 38 ilde / soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 12'si daha yakalandı, gözaltı sayısı 42'ye çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

38 KİŞİNİN YAKALANMASI YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 28 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 38 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, dün FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.

FETÖ'nün eyalet ablası katalog evliliği işiyle de ilgilenmiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN