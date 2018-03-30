Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru

Ayrı uçaklarla havalimanında gelen 3 bakan, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililerce karşıladı.

Bakan Canikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın düzenleyecekleri toplantı sonrasında diğer bakanlarla, çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Bakanlar Canikli, İzoria ve Hasanov, konaklayacakları otele hareket etti.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanlarının katılacağı zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamaları bekleniyor.