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'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru

, ve savunma bakanları yarın 'da düzenlenecek üçlü zirveye katılacak. Kümbet yaylasında düzenlenmesi planlanan üçlü zirve öncesi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla -Giresun Havalimanı'na geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 19:43
Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru

Ayrı uçaklarla havalimanında gelen 3 bakan, Valisi Seddar Yavuz, Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve diğer ilgililerce karşıladı.

, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın düzenleyecekleri toplantı sonrasında diğer bakanlarla, çalışmalar hakkında bilgi vereceklerini söyledi. Bakanlar Canikli, İzoria ve Hasanov, konaklayacakları otele hareket etti.

, ve Savunma Bakanlarının katılacağı zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalamaları bekleniyor.

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Giresun'daki üçlü savunma bakanları zirvesine doğru
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