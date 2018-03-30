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'de 'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

'de polis ve jandarmanın Kavaklı köyü kırsalında yaptığı aramada, terör örgütü 'ya ait  lav silahı, roketatar, el yapımı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:02
Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında arama tarama çalışması yaptı.

Arazide yapılan aramalarda 1 lav silahı, 1 RPG-7 roketatar, 10 büyük tüp, bin 125 adet bixi mühimmatı, 2 adet pil bloğu, kablo ve el yapımı için hazırlanmış tüpler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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