Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında arama tarama çalışması yaptı.

Arazide yapılan aramalarda 1 lav silahı, 1 RPG-7 roketatar, 10 büyük tüp, bin 125 adet bixi mühimmatı, 2 adet pil bloğu, kablo ve el yapımı patlayıcı için hazırlanmış tüpler ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.