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Hazro'daki terör saldırısını gerçekleştiren 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Hazro ilçesinde 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 'lı terörist ölü ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 08:34

Valilikten yapılan açıklamada, Hazro ilçesinde dün 13.30 sıralarında Koçbaba karayolunda mayın, el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine, 3 terörist tarafından silah ve roketatarla düzenlenen saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırının ardından jandarma komando timleriyle başlatılan operasyon kapsamında Hazro ilçesinin Ülgen Köyü Hacıcabbar Mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, 3 teröristin M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 3 el bombasıyla ölü ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanıldı. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."


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Hazro'daki terör saldırısını gerçekleştiren 3 terörist etkisiz hale getirildi
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