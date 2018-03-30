Huzurevinden Afrin’e mesaj

Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaşlıların elini öperek sohbet eden öğrenciler, yaptıkları resimleri hediye ederek yaşlıların gönüllerini aldı. Öğrenciler, keman ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, yaşlılara duygulu anlar yaşattı. Gösterilerin sonunda çocukluğunda okulda öğrendiği şiiri okumak istediğini söyleyen 87 yaşındaki Mübeccel Çetinkaya, Afrin'deki askerlere mesaj yollayarak, "Sizlere çok teşekkür ederiz. Delikanlılarımız, şehitlerimiz... Sizin vatanımızı koruduğunuzu biliyoruz ve çok daha mutlu oluyoruz. Afrin'e selam. Hepinizin ellerinden, gözlerinden öperim çocuklarım" şeklinde konuştu. Okunan mektubu dinlerken ağlamaya başlayan 69 yaşındaki Hüseyin Akgün, duygularını ifade etmekte zorlanarak, "Geldikleri için, bu şiirleri okudukları için hepsine teşekkür ederim" dedi.

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