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'da "Huzur" uygulaması

genelinde 3 bin in katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 22:09
İstanbul'da Huzur uygulaması

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 14.00-19.00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama, 20.00'den itibaren Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın uygulama noktalarını denetimi ile "İstanbul Yedi Tepe Huzur Uygulaması" olarak devam etti. Bu uygulama 24.00'e kadar sürecek.

İstanbul'un 39 ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konularda önleme amaçlı; yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği öğrenildi.

Kent genelinde 200 noktada gerçekleştirilen uygulamalara, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Deniz Limanı, , Foto Film ve şube müdürlüklerinden 3 bin personelin katıldığı bildirildi.

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İstanbul'da "Huzur" uygulaması
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