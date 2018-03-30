‘Proje Terör Örgütleri’ tanımlaması

Önceki gün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildirinin ilk maddesinde, terör örgütleri "PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY ile ilgili bugüne kadar kullanılmayan, "Proje Terör Örgütleri" diye söz edilmesi dikkat çekti.

BAŞBAKAN AÇIKLADI

?Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek seyahati öncesinde MGK bildirisinde geçen 'Proje Terör Örgütleri' ifadesi hakkında "Bu örgütler kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Biz bunlara arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Milletimizin dikkatini çekmek amacıyla MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet eden örgütler. Terör örgütü yer ve ad değiştirerek ayakta kalma gayretinde. Üzerlerindeki postu kaldırınca kim oldukları açık bir şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkla, hangi isimle gelirlerse gelsinler, Türkiye'yi kandıramazlar.