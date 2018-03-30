Şeyma’nın mektubu Mehmetçiği ağlattı

Yavuz Donat - Sabah

Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler Afrin'e mektup yazdı... Her askere bir mektup. 1.083 rakımlı tepede nöbet tutan Mehmetçiğin kısmetine... "Şeyma'nın mektubu" düştü.

Afrin'e kuş uçuşu 12 kilometrede bir tepe... Ama ne tepe?.. Zorlu mu zorlu bir tepe.

Adı... "1.083 rakımlı tepe." Teröristin "Türkiye'ye...

Amanos Dağları'na" geçiş güzergâhı.

Mehmetçik... 1 Mart'ta bu tepeyi ele geçirdi.

İzmir-Bornova... Jandarma Tugayı'ndan... 3'ü astsubay 9 şehit.

23 de gazi.

1.083 rakımlı tepenin alınması, Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırılma noktası.

Tepeye Türk bayrağı dikildi.

Tepenin adı değişti... "Şehitler Tepesi." Terörist panikledi... Kaçtı.

Mehmetçik kovaladı... Afrin'e kadar.

Afrin'e girilince... "Tepeye" yeni bir isim... Son isim verildi:

"Şehitler Ölmez Tepesi."

MEHMETÇİĞİN GÖZYAŞLARI

Öğrenciler Afrin'e mektup yazdılar...

Mehmetçiğe... Binlerce.

Mektuplar "Dağıtıldı." Her askere bir mektup.

1.083 rakımlı tepede nöbet tutan Mehmetçiğin kısmetine...

"Şeyma'nın mektubu" düştü.

Mehmetçik...

Mektubu okudu.

Duygulandı.

Boğazı düğümlendi.

Ve yanaklarına damlalar düşmeye başladı.

ŞEYMA'NIN MEKTUBU

Çok değerli, cesur yürekli askerlerimiz, Ben Manisa/Köprübaşı... Gazi Ortaokulu 6/B sınıfından 145 numaralı öğrenciyim.

Öncelikle çok cesursunuz.

Ben okulu bırakacaktım... Ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim.

Ve polis olmaya karar verdim.

Sizlere çoraplar, eldivenler, atkılar, bereler göndermek isterdim.

Ama babam olmadığı için eve annem bakıyor... O da zar zor.

Sizler için tarlada çalışabilirim.

Elimden geldiğince yardım edeceğim.

Allahım önce sizleri korusun, en son da beni.

Sizler olmasaydınız belki de şimdi ölmüştük.

Herkes sizlere dua ediyor.

İnşallah sağ salim dönersiniz.

Şehitlerimiz olabilir ama onlar benim kalbimde ölmedi.

Şehitler ölmez vatan bölünmez.

Allahım sizleri korusun.

Şeyma Adıyaman

MEKTUP ELDEN ELE

Mehmetçik... Şeyma'nın mektubunu "Bölük komutanına" gösterdi.

Bölük komutanı "Tabur komutanına." Mektup elden ele dolaştı...

"Komutandan komutana." Sonra... Komutanlar "Şeyma'nın okulunu aradılar." Şeyma'yı sordular.

Ve öğrendiler ki... Bütün yazdıkları da doğru.

TEŞEKKÜR

Jandarma Komando... Jandarma Özel Harekât...

Polis Özel Harekât... Korucu... "Hepsi Mehmetçik." Üst rütbeli, ast rütbeli... Asker, polis... Gündüz savaştılar.

Akşam... Şeyma'nın mektubunu tekrar tekrar okudular.

Sonra... Aralarında bir karar aldılar.

Herkes... Gücü yettiğince... Elini cebine attı.

Cephede "Para toplandı." Ve bir teşekkür mektubu ile "Şeyma'ya yollandı."

ŞEYMA AFRİN SENİ KONUŞUYOR

Şeyma... Cephede "Herkesin dilinde." Şeyma'nın mektubu "Mehmetçiğe moral oldu."

Mehmetçik... Geceleri Şeyma'nın mektubunu okudu... Gündüzleri elinde silah "Teröristin canına okudu."

Şeyma...

Mehmetçik seni çok seviyor.