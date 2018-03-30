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Son Dakika: 'de bulundu... Görenler hayrete düştü

Son dakika haberi... 'de lerin tünel açmak için kullandığı dev görenleri hayrete düşürdü

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 16:24
Son Dakika: Afrin'de bulundu... Görenler hayrete düştü

Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken lerin 'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı. Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde bir çok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinası ile delindiği tespit edildi.

Afrin'de teröristlerin tünel açmak için kullandığı dev iş makinası görenleri hayrete düşürdü

Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.

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Son Dakika: Afrin'de bulundu... Görenler hayrete düştü
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