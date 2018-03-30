Son dakika: Fransa'dan flaş Suriye açıklaması

Bugün Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle SDG ile Türkiye arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor." ifadesi kullanılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA SERT TEPKİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bunların arkadaşlarının YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaktır." ifadelerini kullandı.