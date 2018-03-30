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Son dakika: 'dan flaş açıklaması

hükümeti "'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir operasyon planımız yok" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 12:12
Son dakika: Fransa'dan flaş Suriye açıklaması

Bugün 'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ve uluslararası toplumun desteğiyle ile arasında bir diyaloğun kurulmasını istiyor." ifadesi kullanılmıştı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan, "Bunların arkadaşlarının 'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fransa'dan flaş Suriye açıklaması
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