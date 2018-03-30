Son dakika: Şehit Savcı soruşturmasında flaş gelişme

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adliyesi'ndeki odasında şehit edilmedi ile ilgili yürütülen soruşturmada katliamı yapan teröristlere silah temin ettiği belirlenen avukat Murat Canım gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li teröristlerce odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Dhkp/c terör örgütü mensuplarınca şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ÖRGÜTÜN KURYESİ

Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ederek şahsa ulaştırmak üzere soruşturmada önceden tutuklanan örgüt kuryesi Mustafa Koçak'a veren Murat Canım gözaltına alındı.

Gülbahar Mahallesi'ndeki adresinde şafak vakti baskınla gözaltı yapılan şüphelini, örgütsel tabirle "temiz ilişki" olarak benzer eylemlerde lojistik ihtiyacı için kullanıldığı, terör iltisaklı kaydı bulunmadığı, avukatlık kaydı olup bu mesleği icra etmediği belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramaya Cumhuriyet Savcısı da bizzat katıldı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre sorgulanan ve bugün işlemleri tamamlanan Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.