Başbakan Binali Yıldırım Ödemiş Devlet Hastanesi açılışında konuştu:

Başbakan Binali Yıldırım:

"İzmir Ödemiş Devlet Hastanemiz eskiden 11 bin m2 alana sahipti. Yeni hastanemiz 32 bin m2 alana sahip. Muhteşem bir alana sahip oldu. Ödemiş'in önceki hastanesinden tam 3 kat daha büyük. Hastane gençler hastane, 52 milyona yapıldı. Helal olsun. Yeni hizmet binasıyla yatak sayısı da 1 yataklı 2 yataklı toplam 300 yatağa sahip. Ameliyahtane sayısı 6'dan 8'e, doğumhane sayısı 3'ten altıya yükseldi. Ege bölgesinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Suda doğum hastanesini bile kurduk hanımlar sizlere hayırlı olsun"

"MACRON SANA BU YETKİYİ KİM VERDİ"

"Bizim vatanseverliğimiz vatanın her yerindedir. Tüm Anadolu Tüm Trakya içindir. Biz Balkanlarda, Ortadoğu'da oralara da yardım elini uzatıyoruz. Onlara elimizi uzatırken bazıları da katillere de teröristlere el uzatıyorlar. Avrupa'nın kalbi denilen Fransa teröristlere kucak açıyor. Bosna'da akan kanları seyredenler, bugün Suriye'de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam ve Türk düşmanlığı kimliklerini gizlemiyorlar. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron neymiş efendim Fransa'yla terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi bu görevi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, onlarla kucaklaşamaz. Onların kökünü kazır. Tıpkı Afrin'de tıpkı Zeytin Dalı'nda olduğu gibi. Bir de bu fransa tabi Nato üyesi bizimle beraber, eğer bizi anlamakta zorlanıyorsanız geçmişten de mi hiç örnek almadınız? Cezayir'i de mi hatırlamıyorsunuz?"

Başbakan Yıldırım Ödemiş Devlet Hastanesi açılışında konuştu

"TÜRKİYE AK PARTİ'YLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

"Türkiye tam 16 yıldır Ak Parti'yle büyümeye ve kalkınmaya devam ediyor. Ak parti kalkınmanın teminatıdır. Ak parti adaletin teminatıdır. Ak Parti güçlü Türkiye'nin yüz akıdır. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti'ye karşı desteğini artırarak devam ediyor. 15 yıldır Ak Parti'nin önünü kesmek için neler yaptılar. Bizim önümüzü kesmek istediler. FETÖ'cüler bu millete her türlü kötülüğü yapmadı mı? Değerli kardeşlerim milletmizi ve sizler sayesinde önümüze çıkan her türlü engeli aşarak sizlere geldik. AK Parti milletiyle bütünleşerek ihanetlere fırsat vermedi. Türkiye'ye ihanet edenler şimdi kaçacak delik arıyorlar. Emperyalistlere maşa olanlar efendilerinin koluna girmiştir. Artık bu ihanet uzun süre sürmeyecek. Bu yüce millet kendi bağrından çıkardığı yiğit Cumhurbaşkanı'nı ver Partisini onların karşısında gösterecek. Bu vatanın tek bir çakıl taşına tek bir haine çiğnetmedik. Onlara fırsat tanımayacağız.

"DÜNYANIN EN FAZLA BÜYÜYEN ÜLKESİ"

Değerli kardeşlerim Türkiye halen büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin rekorlarla dolu bir yılını yaşıyoruz. Hatırlayın perşembe günü büyüme rakamı açıklandı. Türkiye %7,4 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye'ye de yakışan budur. Hindistan'ı da, Çin'i de geride bıraktık. O çok bilmiş Türkiye'yi karalayan kuruluşlarının bir anda sesi kesildi. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir ilklerin şehridir biliyorsunuz, ilk ekonomik kongresi İzmir'de toplandı. Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli kararlar burada alındı. İzmir'in ilkleri çoktur. Peki İzmir bugün nerede? hak ettiği yerde mi? Türkiye'ye öncülük eden ilkleri gerçekleştiren İzmir'e durmak yakışmaz. O yüzden hep birlikte haykırıyoruz. İzmir'i Türkiye duysun. İzmir'i dünya duysun. İzmir' sen İzmirsin büyük düşün. Burada ne kadar büyük yatırım varsa hepsini AK Parti yaptı. Buraya 45 Kattrilyonluk yatırım yaptık. Helali hoş olsun.

Ödemiş Kiraz Demiryolu'nun da yapımına başlıyoruz. Buradan bir müjde daha veriyorum. Tarım Kredi kooperatifi 100 milyon TL'lik yatırımını burada yapıyor. Yem fabrikasını açıyoruz. Ödemiş ve Tire'ye süt fabrikası da açıyoruz. Hem nakliyeci hem üretici ekmeğini buradan kazanacak.