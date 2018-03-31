‘Büyüyünce ben de vatanı koruyacağım’

Afrin'de
görev yapan Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektupla herkesi ağlatan 12 yaşındaki Şeyma Adıyaman
, o mektubun hikâyesini SABAH'a anlattı. 'BERE ALAMADIM AMA...' Manisa
'nın Köprübaşı ilçesindeki Borlu Gazi Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi olan ve mektubunda, "Ben okulu bırakacaktım.. Ama sizin cesaretinizi duyunca vazgeçtim, polis olmaya karar verdim. Sizlere çorap, atkı, bere
göndermek isterdim. Ama eve annem bakıyor. O da zar zor..." satırlarıyla Türkiye
'yi ağlatan Şeyma şöyle konuştu: "Askerlerimize üşümesinler diye atkı, bere ve çorap satın alıp göndermek istedim. Annem, 'Paramız yok, alamayız' deyince alamadım. Sadece mektup gönderebildim. Mektubu yazarken çok duygulandım, ağladım. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Bu ülkede yaşayan biri olarak orada olamasam da askerlerimize yazdığım mektup ile destek olmak istedim." 'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'
Büyüyünce polis olmak istediğini anlatan Şeyma Adıyaman, "Çünkü ben de polisler ve askerler gibi vatanımı çok seviyorum. Vatanımı korumak istiyorum. Polis ve askerler ailelerinden uzak oluyorlar. Şehit oluyorlar. Çocukları üzülüyor. Anneme böyle bir gururu yaşattığım için çok mutluyum" dedi. Anne ve babasının ayrı olduğunu belirten Şeyma, derslerinin iyi olduğunu, ilk dönem teşekkür belgesi aldığını, ikinci dönem ise takdir almak istediğini söyledi. Köprübaşı Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan anne Şirvan Çiçek ise kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Anne Çiçek, "Kızımın yazdığı mektup beni çok duygulandırdı. Böyle milletini ve vatanını seven bir kız çocuğu yetiştirdiğim için çok mutluyum. Onu tek başıma büyütüp, okutmaya çalışıyorum. Mektubun ardından askerde bir sürü oğlum oldu. Allah tüm askerlerimizi korusun" dedi.