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'nın 'daki oy oranı

bugünkü yazısında nın ’daki yerel lerde tahmin edilen oy oranını kaleme aldı. 2015 seçimleri ile bugünü kıyaslayan Mahmut Övür seçimlerin Cumhur ittifakı açısından kolay geçeceğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:02
Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ortada bilinen bir formül ve bir anlaşma yok. Ama görünen o ki, lerde ve , oy oranının yüksekliğinden çok şehirleri kazanma hesabı yapacak. Bu zaten doğal olarak oy artışı da getirecek. İttifak sinerjisi doğru kullanılır ve gönüllük sokağa yansırsa onlarca şehirde oy patlaması yaşanması şaşırtıcı olmayacak.

Her iki partinin net kazanacağı iller olduğu gibi küçük oylarla kaybettiği iller de var. Seçmen de nereye nasıl oy vereceğini iyi biliyor. Büyükşehirde yakın hissettiğine, yerelde ve il genel meclisinde kendi partisine oy vererek bunu defalarca gösterdi.

Bu çerçevede 'a bakıldığında referandumda "hayır" oylarının önde olması CHP'yi heveslendirse de sonucu değiştirmeyecek. Rakamlar ortada. AK Parti son de 4 milyon, CHP ise Mustafa Sarıgül'le 3 milyon 400 bin civarında en yüksek oyu aldı. Aradaki fark 600 bin... Onları sırasıyla HDP 413 bin, MHP 339 bin, Saadet 122 bin, BBP ise 50 bin oyla izliyor. MHP'nin büyükşehir oyu yüzde 4 ama il genel meclisi oyu yüzde 7.4. Kayma çok net... Bu koşullarda CHP'nin mevcut AK Parti oyunu geçmesi için bile 600 bin oya ihtiyacı var. CHP'liler açıktan söylemeseler de HDP'nin İstanbul oyunu çantada keklik görüyor. O oyların tamamı CHP'ye gitse bile sonuç değişmiyor. Tabii bunun handikapları da var. Ama buna karşın MHP oylarının yüzde 50'si bile AK Parti'ye gitse fark daha da açılacak. İttifak nedeniyle de çok kolay gidecek. Saadet'in bir kısmı, BBP'nin ise tamamı gidebilir.

Benzer bir durum, Ankara ve diğer şehirler için de geçerli. Hele ilçeler düzeyinde bu ittifak çok şeyi değiştirecek. Onları da bir başka yazıda ele alalım.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranı
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