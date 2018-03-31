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‘Destek veren bizi kaybeder’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada "'nın //YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır. Terör örgütlerine destek olan, 'nin desteğini kaybeder" dedi. Fransız mevkidaşı ile görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan "Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diye konuştu. lideri ise Fransa'nın tavrına çok sert sözlerle tepki gösterdi: Şuursuzluk, aymazlık ve ahlaki zayıflık.
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‘Destek veren bizi kaybeder’
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