‘Destek veren bizi kaybeder’

Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Fransa
'nın PYD
/YPG
/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye
'nin desteğini kaybeder" dedi. Fransız mevkidaşı ile görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan "Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diye konuştu. MHP
lideri Devlet Bahçeli
ise Fransa'nın tavrına çok sert sözlerle tepki gösterdi: Şuursuzluk, aymazlık ve ahlaki zayıflık.