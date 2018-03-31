Diyanet Vakfı’nın yardım eli mazlumların üzerinde

Dünyanın
dört bir yanındaki mazlumların yardımına koşmaya devam eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV
), iç savaş
ın yaşandığı Suriye
'de de hayatın yeniden canlanması için çalışmalarını sürdürüyor. 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Afrin'de insani yardım
çalışmalarına başlayan (TDV) ekipleri sivillere yönelik insani yardım çalışmalarına başladı. Suriye içinde kurulan fırınlarda üretilen 16 bin ekmek, içerisinde gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 855 gıda kolisi ve binlerce malzeme Afrinlilere ulaştırıldı. Kısa süre içerisinde Afrin şehir merkezinde koordinasyon merkezi ve lojistik merkez acımayı planlayan TDV, insani yardımların ve din hizmetleri çalışmalarının koordineli bir şekilde bölge halkına ulaşması için çalışmalarını hızlandıracak. TDV UMUT OLUYOR
Bir yandan Afrin'deki sivillere yönelik yardımlarına devam eden TDV, İdlib
, Azez ve El Bab
bölgelerinde açılan koordinasyon merkezleri aracılığıyla da Suriye'deki savaş mağduru ailelere yardım ulaştırmaya devam ediyor. 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana "Şimdi Suriye'ye Yardım Zamanı
", "Türkmenlere Yardım Zamanı", "Yaraları Sarma zamanı" ve "Halep
'te İnsanlık Ölmesin" gibi dört farklı kampanya yürüten TDV, bugüne kadar Suriye yardımları kapsamında 195 milyon lira değerinde yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. TDV, günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı, çadır kurma, su kuyusu, gıda ve giyim yardımıyla birlikte okul yapımı ve desteklenmesi, kırtasiye yardımları, üniversite eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi, rehabilitasyon merkezi, yıkılan camilerin yeniden inşası ile bakım ve onarımı hizmetleri, din görevlisi eğitimleri ve kalkınma gibi projelerle Suriyeli savaş mağdurlarına umut oluyor. DOĞU GUTALILARA YARDIM Doğu Guta
'dan tahliye edilen sivillerin yardımına da koşan TDV ekipleri, 2 bin kişinin geçici barınma merkezlerine ulaştırılmasını sağladı. TDV ekipleri, Suriye'de rejim ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu ve aylardır yoğun bombardıman altında bulunan Doğu Guta'dan Hama'ya yapılan tahliyeler kapsamında, gelen konvoyları karşılıyor ve zor durumdaki ailelere yardım ediyor.