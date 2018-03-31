Dualar ‘Bilge Kral’ Aliya İzzetbegoviç için

Başbakan Binali Yıldırım
, Bosna Hersek
ziyaretinin son gününde Kovaçi Şehitliği ile ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç
'in kabrini ziyaretinin ardından Srebrenitsa Anma Müzesi'ne gitti. Müze yetkilileri tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra Srebrenitsa katliamından fotoğrafların yer aldığı müzeyi gezdi. Müzedeki fotoğraflara ilişkin bilgi alan Yıldırım, daha sonra aynı binada yer alan TRT'nin Bosna Hersek Bürosu'nu ziyaret etti. Müze ziyareti sonrası Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile şehrin tarihi bölgesi Başçarşı'da yürüyen Yıldırım, Saraybosna'nın sembollerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi
'nin yanındaki çeşmeden su içti. Sokakları ve mimarisiyle Osmanlı döneminden izler taşıyan Başçarşı'da, yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi. Yol üzerinde bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic'in restoranını gören Yıldırım, Hodzic ile ayaküstü sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım, cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası Bosnalı savaş gazisi Muyo Aganoviç ile sohbet eden Yıldırım, fotoğraf çektirdi, Başçarşı'yı da gezen Yıldırım vatandaşlarla sohbet etti. FRANSA'NIN HAREKETİ AĞIR BİR TAHRİKTİR
Başbakan
Binali Yıldırım Bosna Hersek dönüşü uçakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü YPG/PKK
açıklamalarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, "NATO müttefiki Fransa'nın bu hareketi ağır bir tahriktir. Kabul edilemez. Farklı açıklamalar geliyor ama bizi bağlayan ABD Başkanı'nın söyledikleridir. Kendisini bu çıkışından dolayı tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir" dedi. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumuna ilişkin de konuşan Başbakan Yıldırım, "Merkezi hükümet duyarlı hareket ediyor, iş bitti diyemeyiz. Tercihimiz Irak merkezi hükümetinin kendi başına yapması, olmazsa beraber yapmamız. Bu da olmazsa Suriye'de yaptığımız gibi yaparız. Şu anda kısmen çekilme var ancak tam durum tespiti yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 'SINAV' OPERASYONU: 81 FETÖ'CÜYE GÖZALTI
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı kamu kurumlarına çalınmış sınav sorularıyla girenlere yönelik operasyon başlattı. Aile Bakanlığı'na giren 35 müfettiş yardımcısı ve 2012'de polis akademisini kazanan 46 kişi olmak üzere toplam 81 FETÖ
'cü hakkında yakalama kararı çıkardı.