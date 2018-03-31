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ve şehitlerine veda

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Hakkâri ve Afrin şehitlerine veda
'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı GATA'da bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit gözyaşları arasında memleketi 'ta toprağa verildi. Şehidin annesi oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, "Yavrum, sen damat oldun. Güle güle git" diye gözyaşı döktü. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı ve binlerce vatandaş katıldı. 'nin ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Er Hidayet Tokmak da dün memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı.
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Hakkâri ve Afrin şehitlerine veda
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