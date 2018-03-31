Hakkâri ve Afrin şehitlerine veda

Afrin
'de
teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı GATA'da bir hafta sonra şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit gözyaşları arasında memleketi Tokat
'ta toprağa verildi. Şehidin annesi oğlunun ay yıldızlı bayrağına sarılıp öperek, "Yavrum, sen damat oldun. Güle güle git" diye gözyaşı döktü. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
ve binlerce vatandaş katıldı. Hakkâri
'nin Şemdinli
ilçesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Er Hidayet Tokmak da dün memleketi Çorum
'da son yolculuğuna uğurlandı.