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'ın kuzeyindeki 'tan son dakika haberi!

Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan videoda, 'ın kuzeyindeki 'ta sığınakların bulunduğu bölgede in yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:23
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan son dakika haberi!

Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan videoda, 'ın kuzeyindeki 'ta sığınakların bulunduğu bölgede in yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

TERÖR YUVALARI TEMİZLENMEYE DEVAM EDİYOR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi. 10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.

SIĞINAKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

YEMEK HAZIRLIĞINI YARIDA BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'tan son dakika haberi!
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