Milli üretimde güçlü Türkiye

Türkiye askeri ve silahlı kuvvetleriyle dünyanın sayılı güçleri arasında yer alıyor. Çoğu son dönemde envanterine kattığı yerli ve milli mühimmatlarla gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatını başarıyla yürüttü. Bölgeyi PKK/PYD terör örgütlerinden temizleyen harekata yerli üretim İHA ve SİHA'lar önemli katkılar sağladı. Son dönemde envantere giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına obüsü,kirpi gibi muharebe sistemleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor. Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Dünyanın sayılı orduları arasında yer alan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı. Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşifgözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla silahlı ve silahsız İHA'lar, 2015'ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor. terör yuvalarını gözetlİyor TSK'nın terörle mücadelesindeki en önemli unsurlarından biri olan Baykar tarafından 'yüzde yüz milli ve özgün tasarım' olarak imal edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı da operasyonda önemli rol oynuyor. Yenilenen insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 bölgede istihbarat topluyor. Silahlı İHA'lar ise 24 saat uçuş yapıp direkt hedefi vurabilecek şekilde tasarlandı. Operasyonda kanadında Ulu Önder Gazi Atatürk'ün imzasını da taşıyan ANKAS İHA'lar da kullanılıyor. TUSAŞ/TAI tarafından geliştirilen ANKA-S'in Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebiliyor. 24 saat havada kalabilen, 30 bin feet yüksekliğe çıkabilen ANKA-S, gece ve gündüz uçuşlarında Aselsan'ın ürettiği CATS isimli yeni nesil yüksek çözünürlüklü elektro optik görüntüleme sistemini kullanıyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor. İHA'lar, Afrin'in yanı sıra hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Güvenlik güçlerince gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

YABANCI SİLAHLARA ALTERNATİF OLACAK TÜRKİYE’NİN YERLİ SİLAHLARI!



SOM SEYİR FÜZESİ

Tübitak SAGE ve Roketsan'ın geliştirdiği SOM'da Fransa'dan satın alınan TRI- 40 motoru kullanılıyor. Kale Grubu'nun geliştirdiği turbojet motorlar sonucu füze tamamen yerli üretim olacak. Yerli cruise füzesi 250 kilometre menzile kadar etkili. 600 kg ağırlığında.

TAMAMI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIMIZI DÜNYA KONUŞUYOR!



İLK MİLLİ UÇAK GEMİSİ YOLDA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini artıracak, merakla beklenen Hücum Gemisi Anadolu'nun biten bloklarının montajına başlanırken, birleştirilip havuza indirilen kısım ilk kez görüntülendi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen gemi 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.







DÜŞMANI KÖR EDİYOR

ASELSAN'ın ürettiği, düşman radarlarını etkisiz hale getiren KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi de harekat kapsamında önemli görev üstleniyor. "Elektronik destek" ve "elektronik taarruz" sistemlerinden oluşan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, hedef radarların karıştırılması, aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Böylelikle dost birliklerin hava ve kara harekatında düşman unsurlar içine girmesine olanak yaratılıyor. Harekat kapsamında kullanılan SERHAT Havan Tespit Radarı, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yapabilme yeteneğine sahip bulunuyor. Mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplayan ve 360 derece görüş imkanı sağlayan sistem, 3 ayak sehpa üzerinde, kule veya bina üzerine de yerleştirilebiliyor. 6 kilometre operasyonel havan tespit ve takip menziline sahip sistem, aynı anda birden çok atışın tespitini yapabiliyor.







"FIRTINA" BEKÇİLER OBÜSLER

Tamamen Türkiye üretimi olan ve Sakarya Arifiye'de bulunan 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda tasarlanan Fırtına Obüsleri, her türlü arazide hareket yeteneğine sahip. 21 beygir/ton güç ağırlığında. ASELSAN'ın ADOP-2000 sistemine entegre olan atış sistemi sayesinde 40 kilometre atış menziline sahip olan araçlar, saatte 65 kilometre hızla hareket edebiliyor. 52 kalibre namluya sahip olan Obüs, Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Esnek ve süratli olan Fırtına Obüsleri, hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Fırtına Obüs'ü standart bir Obüs'ün 3 atışta gerçekleştirdiği hasarı tek atışta gerçekleştirebiliyor.







LAZER GÜDÜMLÜ KİT

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan yerli donanımlar yardımıyla hedefi tam isabetle vuruyor. Yerli üretim Lazer Güdüm Kiti (LGK), kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştürerek atışlarda yüzde 100 başarı sağlıyor. Yerli üretim kit, TSK'yi akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtarması bakımından önem taşıyor.







'ATAK'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da terörle mücadelede TSK'nin önemli silahlarından birini oluşturuyor. Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor. Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de TSK'nin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılıyor. Roketsan tarafından üretilen füze, dünyanın ilk lazer güdümlü helikopter füzesi olma özelliğini taşıyor. Milli ATAK helikopterinin resmi füze sistemi olarak tanımlanan Cirit sistemi İHA, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçağı ve deniz platformlarına da entegre edilebilme özelliğine sahip.

