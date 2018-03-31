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Son Dakika: ’den ’yi kullanıp attık itirafı geldi

Son dakika haberi... ’nin ’li teröristleri nasıl kullanıp attığı ortaya çıktı. ABD’nin Suriye ve ’taki operasyonlarını yürüten Özel Kuvvetler Komutanı General R. Thomas, gizli bir toplantıda “Burada bizim için çalışan, emrimizden çıkmayan ve çıkarlarımıza hizmet eden 50 bin kişilik bir ordudan bahsediyorum. 2,5 yıllık bu savaşta YPG binlerce adamını kaybetti biz ise yalnızca 2 özel harekat askerimizi kaybettik. 2 bile çok fazla ama bu büyük başarı” dedi.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 10:34
Son Dakika: ABD’den YPG’yi kullanıp attık itirafı geldi

'nin en önemli güvenlik ve savunma dergilerinden The Nation'da yayınlanan bir haberde müthiş bir istihbarat bilgisi paylaşıldı. "'ın ilk yılı Amerikan özel kuvvetlerinin rekor kullanımıyla geçti" başlıklı haberde hali hazırda ve Suriye'deki Amerikan askerlerinin büyük bölümünün Birleşik Devletler ordusunun en elit birliklerinin oluşturduğu özel kuvvet birlikleri olduğunun altı çizildi. ABD Özel Operasyonlar ve Kuvvetler (SOCOM) Genel Komutanı General 'in Colorado Eyaleti, Aspen kentinde komutanlara yaptığı gizli konuşmanın kayıtlarını ilk kez yayımladı. ABD'nin 'li teröristleri nasıl kullanıp attığı ortaya çıktı.

SADECE 2 KAYIP VERDİK

The Nation'in yayımladığı bilgilere göre Thomas basına kapalı toplantıda şunları ifade etti: "Şu anda 'ın başkenti olan 'nın içine kadar girdik. Yakında vekil ordumuzla (YPG) Rakka'yı da alacağız. Burada bizim için çalışan, emrimizden çıkmayan ve çıkarlarımıza hizmet eden 50 bin kişilik bir ordudan bahsediyorum. 2,5 yıllık bu savaşta YPG binlerce adamını kaybetti biz ise yalnızca 2 özel harekat askerimizi kaybettik. 2 bile çok fazla ama bu büyük başarı.

MAYIN TUZAĞI ABD'Lİ ASKERLERİ ÖLDÜRDÜ

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, Suriye'de gerçekleşen patlamanın iki askerin ölümüne yol açtığını, 5 askerin de yaralandığını duyurdu. Yerel kaynaklar, Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki 'te askerleri taşıyan aracın mayının üstünden geçmesi nedeniyle patlama olduğunu bildirdi. İki gündür Münbiç'ten fotoğraflar geçen AP haber ajansı, bölgede Amerikan bayrağı taşıyan zırhlı araçlar ve ABD bayrağının dalgalandığı bir evde bekleyen askerleri göstermişti. (Akşam)

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Son Dakika: ABD’den YPG’yi kullanıp attık itirafı geldi
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