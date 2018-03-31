Son Dakika: Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, koalisyon güçlerine bağlı Hava Savunma Kuvvetlerinin, Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına atılan balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

FÜZE İMHA EDİLDİ

Söz konusu balistik füzenin Necran kentinin yerleşim yerlerine yönelik rastgele fırlatıldığını aktaran Maliki, füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini ancak şarapnellerin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu Hindistan uyruklu bir kişinin hafif yaralandığını ifade etti.

BÖLGE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYORLAR

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin devam ettiği" anlamına geldiğine dikkati çeken Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" kaydetti.

GEÇEN HAFTA DA SALDIRI OLMUŞTU

Suudi Arabistanlı yetkililer, geçen hafta Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.