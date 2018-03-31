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Soykırım yaşamış 'ten 'e "şiddetli" kınama

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 18:23
Soykırım yaşamış Bosna Hersek'ten İsrail'e şiddetli kınama

İzzetbegovic, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin uzun yıllar süren ağır ekonomik yaptırımlar ve yerle bir olan altyapısı nedeniyle yıkılmak üzere olduğuna dikkati çekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini günde yalnızca dört saat kullaniliyor. Nüfusun büyük bir kısmının içme suyu bile yokken, yüzde 70'e yakını ise günlük geçimini 2 dolardan az bir parayla sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, "'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." Dedi

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin " gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

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Soykırım yaşamış Bosna Hersek'ten İsrail'e "şiddetli" kınama
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