Soykırım yaşamış Bosna Hersek'ten İsrail'e "şiddetli" kınama

İzzetbegovic, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin uzun yıllar süren ağır ekonomik yaptırımlar ve yerle bir olan altyapısı nedeniyle yıkılmak üzere olduğuna dikkati çekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini günde yalnızca dört saat kullanabiliyor. Nüfusun büyük bir kısmının içme suyu bile yokken, yüzde 70'e yakını ise günlük geçimini 2 dolardan az bir parayla sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." Dedi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.