Suikast eğitimcisi PKK’lıyı SİHA’lar vurdu

Diyarbakır
'ın
Hazro ilçesinde 6 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, SİHA'lar önceki gün terörist avı için havalandı. Yerleri tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden Ali Tekin
'in (23) geçen yıl Kandil'den özel görevlendirmeyle PYD-YPG saflarından ayrıldığı ve Türkiye
'ye geldiği tespit edildi. 'Reber Andok' kod adını Tekin'in, PKK
'nın alt kolu YPS sorumlusu olduğu da saptandı. Terörist Ali Tekin'in bu gruptaki militanlara suikast ve sabotaj eğitimi verdiği tespit edildi.