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Suikast eğitimcisi ’lıyı SİHA’lar vurdu

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
Suikast eğitimcisi PKK’lıyı SİHA’lar vurdu
'ın Hazro ilçesinde 6 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, SİHA'lar önceki gün terörist avı için havalandı. Yerleri tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden 'in (23) geçen yıl Kandil'den özel görevlendirmeyle PYD-YPG saflarından ayrıldığı ve 'ye geldiği tespit edildi. 'Reber Andok' kod adını Tekin'in, 'nın alt kolu YPS sorumlusu olduğu da saptandı. Terörist Ali Tekin'in bu gruptaki militanlara suikast ve sabotaj eğitimi verdiği tespit edildi.
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Suikast eğitimcisi PKK’lıyı SİHA’lar vurdu
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