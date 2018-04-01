Bilal Erdoğan: Artık eski Türkiye yok

AK Parti Malatya Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan
'ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, FETÖ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin arkasında Avrupa ve Amerika'nın olduğunu belirterek, "Daha dün Fransa ne yaptı izlediniz mi? Tabi Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanına Afrin'le ilgili haddini gerektiği gibi bildirince, kim bilir nasıl zoruna gitti ki buradan 'Türkiye'ye acaba bir gol atabilir miyim' dedi. Senin neyine Türkiye'nin Suriye'deki sorunlarıyla ilgilenmek. Artık eski Türkiye yok" diye konuştu.