Darbecileri nasıl beslersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da AK Parti Pendik ve Ümraniye ilçe kongrelerine katıldı. Vatandaşlara da hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:



(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na) Kimse bu iktidarın bulunduğu konumu zayıf göstermeye gayret etmesin. Birisi de "Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim" diyor. Sağ olsa seni bu partinin başında bir dakika tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen yerli de değilsin milli de değilsin. Gayri millisin. Kalkıp bizim yerliliğimiz üzerinde spekülasyon yapıyorsun. Ben Pensilvanya'dakinin siyasi ayağıymışım. Göreceksin kim siyasi ayak. Yanında taşıdığın Pensilvanya'dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Odalarda ne tür oyunlar kurduğunuzun da hesabını vereceksiniz.



MİT Kosova'da yaptığı operasyonla Balkanlar'daki en üst düzey yöneticilerini paketledi, getirdi. Ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm. Kosova'nın Başbakanı istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı'nı görevden aldı. Ey Kosova'nın Başbakanı kimin talimatıyla adım attın. Ne zamandan beri Türkiye'ye darbe yapanları korumaya başladın? O Kosova'yı dünyada ikinci sırada biz tanıdık. Senin bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe yapan adamları sen koynunda nasıl beslersin? Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi Başbakan'a da prim vermez, sana bunun hesabını soracaktır. Uzaktan kumandayla siyaset yapanlar yine o uzaktan kumanda ile siyasette miadını doldururlar.

AFRİN'DE 3 BİN 821 TERÖRİST ETKİSİZ



Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 bin 821 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride biraz kafa göstermeye başladılar. Güvenlik korucularımızdan bazı kardeşlerimizi şehit ettiler. Mehmedimiz 5 tanesini mağarada sıkıştırdı. Çatışma devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar kaçacaklar kovalayacağız. Sonuna kadar. Şimdi Pensilvanya kaçağı da telaşlı. Akıbetim ne olacak diye merak ediyor. Kosova'dakinin akıbeti neyse sen de öyle olacaksın. Sen yine beddua seanslarında uzun adama salla. Benim Allah'ım var senin neyin var bilmem. Biz bu milletin dualarıyla ayaktayız. Sen Hansların dualarıyla ayakta kalmaya çalışıyorsun. Sen ümmeti böldün, parçaladın.



Bugünlerde bazı nankörlerin, bazı köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten söz ettiklerini duyuyorum. Türkiye'de yaşamayı kendilerine yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünyada değildir. Türkiye'de yaşayamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan hayata küsmüş demektir. Aslında bunlar için ofis açıp bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar bu ülkeye yük. İstanbul'u beğenmeyenin kalbi kurumuş demektir.

İSRAİL, ZULMÜNÜN ALTINDA KALACAK



Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin harekatı sebebiyle eleştirenlerin, mesela İsrail'in şu anda Gazze'de dün (önceki gün) yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim, 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz.



Fransa'ya sesleniyorum. Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütü ile hareket ediyorsanız buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da Almanya'da ağırlama yapıyor. Bütün bu tüneller Fransız firması Lafarge'ın mikserleriyle yapılmış. Bölgede Lafarge şantiyesi kurulu. Sen kime neyi anlatıyorsun.



Gazze'deki şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail yönetimini insanlık dışı saldırısından dolayı şiddetle kınıyorum. İsrail, Filistin'e uyguladığı zulmün altında kalacaktır. Bugün arkasına saklandığı güçler İsrail'i koruyabilir ama yarın ne olacağını Allah bilir.

TÜRKİYE'Yİ BU FAİZ BELASINDAN KURTARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik AK Parti kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, şu mesajları verdi: "Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan. Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Devletin bankaları da bu işin içindedir. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz."

AYASOFYA'DA DUYGUSAL KONUŞMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ayasofya Müzesi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı öncülüğünde düzenlenen İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış programına katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erdoğan özetle şunları söyledi:



Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor. Bugün burada böyle bir bienalin yapılmasını gerçekten çok anlamlı buluyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehrin tamamı devasa bir açık hava müzesidir.



Ülkemizin dört bir yanında medeniyetlere beşiklik yapmış eserlerimiz var. Ancak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Temel sıkıntının bir dönem ülkemize hakim olan zihniyet olduğunun farkındayız. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye, bir kısmı depoya, bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece Fatih sur içinde tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir. Dönemin CHP'si asırlık kültür hazinemizi bir gerilik numunesi olarak kabul etmiştir.



Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Sanatçılarımzın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından farkı yoktur. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Bunların gözünde vatana ihanet etse bile menfaat grubuna ihanet etmediği sürece makbulsün.



Son 15 yılda sanat alanında da tabuları yıktık. Onlar yıktılar, biz yaptık. Hala da yıkmanın gayreti içindeler. İstanbul'da Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken "Biz Muhsin Ertuğrul'u daha modern yapacağız" dediğimizde üzerimize geldiler. Şimdi AKM'yi Türkiye'nin bir numaralı opera binası olarak yapıyoruz. Ona da çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. İnşallah orada kısa zamanda dünyanın sayılı opera binasını yapıyoruz.

SULTANAHMET'TE KÖFTE YEDİ

?Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'daki programının ardından Sultanahmet'teki bir köfteciye gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Erdoğan burada yemek yedikten sonra ayrıldı. Çıkışta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN PASKALYA MESAJI

?Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı Paskalya mesajında Hıristiyan vatandaşların bayramını kutladı. Erdoğan "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir. Farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, tüm vatandaşlarımızın din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine önem veriyoruz" dedi.