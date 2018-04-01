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Erdoğan sanatçılarla Hatay'da!

Erdoğan ile Afrin'de başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sanatçı ve sporcularla görüştü. 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak söyledi. ayrıntısı salonu gülmekten kırdı geçirdi. Ziyarette Halk müziği sanatçısı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendirdi.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 00:05
Erdoğan sanatçılarla Hatay'da!

, sınır birliklerini ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolunu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da geldi. 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak söyledi. ayrıntısı salonda neşeli anlar yaşattı.

İbrahim Tatlıses'ten Hatay'da yaylalar türküsü!

HEP BİRLİKTE "BİL OĞLUM" DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ve Hatay'a gelen sanatçılar, ziyaret sonunda Halk müziği sanatçısı ile 'Bil oğlum' türküsünü seslendirdi.

Sanatçılar Erdoğan ile birlikte Esat Kabaklı'nın 'Bil Oğlum' türküsünü söyledi

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Erdoğan sanatçılarla Hatay'da!
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