Gaybubet evinde kitap şeklinde gizli kasa

Trabzon'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda bir evde kitap şeklinde gizli kasa bulunurken, kasanın içinde ise haberleşme için kullanılan cep telefonu ele geçirildi. FETÖ soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan ve örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 19 hücre evine operasyon düzenlendi. Hücre evlerinden birinde yapılan aramalarda, evdeki kitaplar arasına gizlenmiş kitap şeklinde gizli kasa olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından incelemeye alınan gizli kasa açıldı, içinde bir cep telefonu bulundu. Cep telefonunun örgüt üyeleri tarafından gizli haberleşme için kullanıldığı öğrenildi. Örgüt üyelerinin yakalanacaklarını anlayınca bazı kağıtları yırtıp, evin balkonundan aşağı attıkları ortaya çıktı. Örgüte ait iki evde 6 bin avro, 10 bin dolar ve 28 bin lira nakit para da ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında uzun zamandır aranan avukatlar, örgütün sözde Ağrı il ablasının da olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. 11 farklı ilde 20 kişinin arandığı öğrenildi.

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