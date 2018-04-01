Halkı ezen hainlerin kimlikleri belirlendi

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi Esenler'de darbeye direnen vatandaşları ezip 4 kişinin şehit düşmesine, 25 vatandaşın da yaralanmasına neden olan 117674 plakalı tankın içindeki hainlerin kimlikleri belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, Tankın içinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı Serdar Değirmendere, yarbay Fatih Sönmez, uzman çavuş İdris Yeter, uzman çavuş Ömer Kalın ve astsubay Maksut Keleşoğlu'nun bulunduğu belirlendi. Darbeci hainlerin tankı vatandaşların üzerine sürünce "İnsanları eziyorsunuz" diye kendilerini uyaran bir vatandaşa, "Banane kaçsınlar" dedikleri belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giderken, tankı Esenler Birlik Köprüsü'nde yolu kapatan vatandaşın üzerine süren hainler 4 vatandaş ezilerek şehit düşmesine, 25 vatandaşın ağır yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheliler 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 1'er kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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