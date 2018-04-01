Menbiç halkı Türkiye’yi bekliyor

Mehmetçiğin bir an önce kendilerini de kurtarmasını isteyen Menbiç halkı şimdiden Türkiye'ye istihbarat aktarmaya başladı. Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin işgali altında olan Menbiç, Türkiye ve ABD arasında gerilim konusu olmaya devam ediyor. ABD verdiği tüm sözlere rağmen PKK/PYD-YPG'yi Menbiç'ten çekmezken şimdi de Suriye'de denkleme girmek isteyen Fransa Menbiç hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Fakat sahadan gelen bilgiler, ABD ve Fransa'nın PKK/PYD-YPG'yi uzun süre orada tutamayacaklarına işaret ediyor.

ÖRGÜT TAHKİMAT YAPAMADI

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, Menbiç halkı PKK/PYD-YPG baskısından bunalmış durumda. Zaman zaman terör örgütüne karşı protestolar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Menbiç'i de temizleyeceğiz" sözleri bölge halkında büyük heyecan ve beklenti yarattı. Yerel halk Türkiye'nin yardım elini beklediklerine dair Ankara'ya mesajlar gönderiyor. PKK/PYD-YPG Menbiç'i işgal ettiğinden bu yana yerel halktan destek görmedi. Örgüt bu nedenle Afrin'de yaptığı gibi Menbiç'e ciddi bir tahkimat yapamadı. Teröristlerin sokaklarda devriye atarak halk üzerinde baskı kurduğu ve halkla iç içe geçemedikleri belirtiliyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG'den kurtulmak isteyen halk Menbiç'te olup bitenleri de Türkiye'ye istihbarat olarak aktarıyor. Afrin'de olduğu gibi Menbiç'ten de ciddi bir bilgi akışı var. Teröristlerin her türlü hareketi, hazırladıkları tuzaklar, nerelerde tahkimatları olduğu Türkiye'ye siviller kanalıyla ulaşıyor. Bu durum da Menbiç'e yönelik olası bir harekâtta Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

"AFRİN 'DEKİ GİBİ KAÇACAKLAR"

?Bölgedeki kaynaklar, Türkiye'nin Menbiç için harekete geçtiği anda yerel halkın da Mehmetçiğe ciddi destek vereceğine, terör örgütünün Menbiç'te direniş göstermesinin imkânsız olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye harekete geçtiği sırada terör örgütünün Menbiç'ten kaçmak isteyeceği ifade ediliyor.