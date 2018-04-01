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: Emniyetten “Bahar Temizliği” operasyonu

haberi...'ta 55 bin lira değerinde ele geçirilen “Bahar Temizliği” operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 14:58
Son dakika: Emniyetten “Bahar Temizliği” operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'Bahar Temizliği' operasyonunda 6 buçuk kilo ele geçirilirken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

BAHAR TEMİZLİĞİ

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Bahar Temizliği" operasyonunda dün gece Zonguldak Valiliği önünde uygulama yaptı. Operasyonlarda K.K., B.H.İ., A.A. ve İ.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada piyasa değeri 55 bin lira olan yaklaşık 7 kilo ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Emniyetten “Bahar Temizliği” operasyonu
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