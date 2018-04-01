Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütüne içeride ve dışarıda ağır darbe

Terör örgütüne içeride ve dışarıda ağır darbe

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018
Terör örgütüne içeride ve dışarıda ağır darbe

Afrin'de 3 bin 821 /PYD-YPG'li teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütüne yurt içinde de darbe vurmaya devam ediyor. 'dan yapılan açıklamada, son 1 hafta içinde , Bitlis, Mardin ve Bingöl ile 'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 4 Mehmetçiğin şehit olduğu, 10 Mehmetçiğin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda da şu ana kadar 3 bin 821 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. 52 Mehmetçiğin şehit olduğu, 229 askerin de yaralandığı, toplam 86 mayın ile 647 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütüne içeride ve dışarıda ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN