Terör örgütüne içeride ve dışarıda ağır darbe

Afrin'de 3 bin 821 PKK/PYD-YPG'li teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütüne yurt içinde de darbe vurmaya devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamada, son 1 hafta içinde Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda, 2'si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 4 Mehmetçiğin şehit olduğu, 10 Mehmetçiğin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda da şu ana kadar 3 bin 821 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. 52 Mehmetçiğin şehit olduğu, 229 askerin de yaralandığı, toplam 86 mayın ile 647 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

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