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Mehmetçiğe anlamlı destek! Günaydın sanatçılarla Suriye sınırında

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor. Mehmetçiğe destek için Suriye sınırına giden sanatçıların yanında Günaydın Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik de var...

Giriş Tarihi: 1.4.2018 13:15 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 13:30
Mehmetçiğe anlamlı destek! Günaydın sanatçılarla Suriye sınırında

İstanbul'dan kalkacak uçakta, Esra Erol, , Seda Sayan, , İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi. Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve oyunculardan Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için sınıra gidiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BÖLGEDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.

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Mehmetçiğe anlamlı destek! Günaydın sanatçılarla Suriye sınırında
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