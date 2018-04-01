Mehmetçiğe anlamlı destek! Günaydın sanatçılarla Suriye sınırında

İstanbul'dan kalkacak uçakta, Esra Erol, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi. Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve oyunculardan Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için sınıra gidiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BÖLGEDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.