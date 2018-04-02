15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

DURUŞMADA, MAHKEMEYE GELEN EVRAKLAR OKUNDU

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, kamuoyunda "ankesörle telefon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, bir ankesörlü telefondan tutuklu sanık eski Binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun'un cep telefonunun 3 kere arandığının tespit edildiğine ilişkin yazı geldiğini söyledi.

Duruşma, esas hakkındaki savunmalarla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde, Hasan Kaya'nın şehit olmasından sanıklardan eski Yarbay Adnan Uygun'un sorumlu olduğu, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve Uzman Çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, sanıkların "anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "silahla kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.