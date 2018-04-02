Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin şehidi Veysel Temel için mevlit okutuldu

Afrin şehidi Veysel Temel için mevlit okutuldu

Son dakika... günü Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın sı sonucu şehit olan ’in baba ocağı Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde mevlit okutuldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:17
Afrin şehidi Veysel Temel için mevlit okutuldu

günü Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın sı sonucu şehit olan 'in baba ocağı Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde mevlit okutuldu.

Genişler köyünde düzenlenen Mevlit programına, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genişler köyü camiinde okunan mevlit sonrası Şehit Veysel Temel için dualar edildi. Köy meydanında kurulan sofralarda, gelen misafirlere yemek ikram edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin şehidi Veysel Temel için mevlit okutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN