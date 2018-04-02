Afrin şehidi Veysel Temel için mevlit okutuldu

27 Mart günü Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Veysel Temel'in baba ocağı Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde mevlit okutuldu.

Genişler köyünde düzenlenen Mevlit programına, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genişler köyü camiinde okunan mevlit sonrası Şehit Veysel Temel için dualar edildi. Köy meydanında kurulan sofralarda, gelen misafirlere yemek ikram edildi.