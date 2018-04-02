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Afrin’de Kandil villası

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Afrin’de Kandil villası
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında /'lı teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde, PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristlerin kaldığı bir villa bulundu. Bu villanın yakınlarında, saldırılardan korunmak için beton duvarlardan yapılan uzun tüneller ile sığınak olarak kullanılan bölümler tespit edildi. Bazı bölümlerde içlerinde çok miktarda insani yardım malzemesi olan koliler bulundu, örgütsel dokümanlara el konuldu. Villada ayrıca dikiş aletleri, ütü masaları ve inşaat malzemeleri bulundu.
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Afrin’de Kandil villası
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