Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nükleer santral için çok özel bir kamu spotu hazırladı. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Mc Donald's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, yarın Mersin'de temel atma töreni düzenlenecek olan Akkuyu Nükleer Santrali kamu spotunu paylaştı.

Bakan Albayrak paylaştı: Nükleer santral için çok özel kamu spotu



Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi. Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü. Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek.