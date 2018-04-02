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Bakan Albayrak paylaştı: Nükleer santral için çok özel kamu spotu

, Enerji ve 'nın için hazırladığı kamu spotunu paylaştı. Nobel ödüllü Prof. Dr. ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. ’ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini ’s, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken ; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 2.4.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 23:09
Bakan Albayrak paylaştı: Nükleer santral için çok özel kamu spotu

Enerji ve , nükleer santral için çok özel bir kamu spotu hazırladı. Nobel ödüllü Prof. Dr. ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. 'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini 's, Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken ; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan gerçekleştirdi. , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, yarın 'de temel atma töreni düzenlenecek olan kamu spotunu paylaştı.

Bakan Albayrak paylaştı: Nükleer santral için çok özel kamu spotu


Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri 'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri 'da TAEK'te ve 'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi. Çekimleri toplam 4 gün süren kamu spotunun post prodüksiyonu 1,5 ay sürdü. Son teknoloji prodüksiyon tekniklerinin kullanıldığı filmin yapımcılığını bir Türk şirketi üstlendi.

Akkuyu Nükleer Santralı'nın temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Bakan Albayrak paylaştı: Nükleer santral için çok özel kamu spotu
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