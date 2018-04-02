FETÖ’cülerin Almanya ilgisi

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminden 7 Mart 2018'e kadar, diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyan toplam bin 59 kişinin Almanya
'da iltica talebinde bulunduğu bildirildi. "Süddeutsche Zeitung" adlı gazetenin Federal Göç ve Mülteci Dairesine (BAMF) dayandırdığı haberde, darbe girişiminden 7 Mart 2018'e kadar diplomatik pasaport taşıyan 288, hizmet pasaportu taşıyan 771 kişinin BAMF'ye iltica başvurusunda bulunduğu ifade edildi. Haberde, başvuru sayılarının diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanların ailelerini de kapsadığı belirtildi. AA