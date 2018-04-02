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'nün "avukatlar sorumlusuna" hapis cezası

Son dakika haberi... 'te örgütün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, örgütün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 16:43
FETÖ'nün avukatlar sorumlusuna hapis cezası
'te örgütün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, örgütün "avukatlar sorumlusu" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"DİKSİYON DERSİ VERİYORDUM" SAVUNMASI

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Münir Cengiz ile avukatı katıldı. Sanık Cengiz, savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Avukatlardan sorumlu olduğum iddiaları gerçek dışıdır. Sadece Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nde ( ile kapatılan) diksiyon dersi veriyordum. Avukatlarla örgütsel anlamda bir bağım yoktur." dedi.

11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, "ByLock içeriklerinde örgüt mensubu avukatlarla yazışmaları bulunduğunu" belirtmesi üzerine Cengiz, programı kullanmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı Cihat Öztürk, yeni gelen bilgiler ışığında sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "avukatlar sorumlusuna" hapis cezası
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