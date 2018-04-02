İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Dumlupınar Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. ve M.H. tutuklandı, H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.S'nin emniyetteki ifadesinde iş yerini oyun salonu olarak aylık bin 800 liraya kiraladığını, iş yeri sahibine gençleri bir araya toplamak için okuma köşesi yapacağını söylediği öğrenildi.

Zanlının, sera yetiştiriciliğine meraklı olduğunu, bu şekilde uyuşturucu üretilip satıldığını duyduktan sonra denemeye karar verdiğini, üretim için de yaklaşık 25 bin lira harcadığını söylediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Mart'ta Erdem Caddesi'ndeki iş yerine düzenlediği operasyonda 38 su bidonuna dikili esrar ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.