Karabük’te cezaevi aracı devrildi: 2 şehit

Karabük
'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker 15 kişi de yaralandı.
Ramazan Işık yönetimindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada jandarma uzman çavuşlar Oğuzhan İnan ve Kenan Dalkılıç şehit oldu. Yaralanan Işık ile mahkum Gurbet Kalaycı ve 13 asker hastaneye kaldırıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Işık da kurtarılamadı.
Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.