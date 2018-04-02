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Siirt’te yaralanan şehit oldu

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Siirt’te yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Siirt'te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan Emre Dut (24), şehit oldu.
Merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine cuma günü 'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut (24) kurtarılamadı. Bekâr olan Dut'un ailesi 'nın Ereğli ilçesinde yaşıyordu. Dut'un, kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut'un da Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.
Bu arada Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Hain saldırıda bir sivil personel şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit Burak Tatar'ın (24), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görev yaptığı belirtildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tatar'ın şehit düşmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Davut AĞAH / SABAH
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