Son dakika: FETÖ şüphelisi üsteğmen gözaltına alındı

Bolu merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevli bir üsteğmen gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu belirlenen Çaycuma İlçe Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen G.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından Bolu'ya götürüldü.