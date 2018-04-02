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: 'deki operasyonunda 9 gözaltı kararı

haberi... merkezli 10 ilde polis ekipleri tarafından / terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında daha önceden ile görevden alınan emniyet amiri ile komiserlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 10:31

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce / bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem ediyor.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere , , Mersin, , , , ve illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Son dakika: Hakkari'deki FETÖ operasyonunda 9 gözaltı kararı
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