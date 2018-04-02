Son dakika: Hakkari'deki FETÖ operasyonunda 9 gözaltı kararı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devem ediyor.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.