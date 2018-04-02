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: 'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

haberi... merkezli 38 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 57'ye yükseldi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:50
Son dakika: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

merkezli 38 ilde / soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

70 MUVAZZAF ASKERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

38 İLDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 38 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Mart'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla zanlılardan 42'si gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon
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