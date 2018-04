BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün AK Parti Adana 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Şirinevler Spor Salonu önündeki coşkulu kalabalığa hitabında ve ardından da salondaki konuşmasında şu mesajları verdi:Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye'ye sataşmasınlar.Önce teröristleri Elysee Sarayı 'nda kabul edenler kendilerine çeki düzen versinler. Kendilerine çeki düzen vermeyenler bizimle dostluklarını kaybederler.Dün İsrail 'in Başbakanı, muhatabım değil de, bir laf etmiş. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları, hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail mazlumlara karşı cesur. Ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zalimler hiçbir zaman cesur olamaz.Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara zulmettiğimizi söylüyor.Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin.Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz.Ama senin derdin teröristler değil, çünkü sen terör devletisin. Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada.Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. İşte BM'de Kudüs ile ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada.Benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Mazlumla uğraşma.Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de kalkıp olumlu bir kelam bulamazsın.Ey Netanyahu, sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklara bulunuyorsun.Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor.Sen kalkıp da bizim Afrin harekâtına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce haddini bileceksin.Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla sürdürüyoruz.Elhamdülillah, şu anda iyi bir noktadayız.Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekât devam ediyor. Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecektir.Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz.Buna karşılık en son olarak Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de hiç yakıştıramadığımız birtakım beyanlar geldi.Geçmişte hem Fransız işgalcilerin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir.Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynamanın peşinde.Dünyanın en eli kanlı terör örgütü PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysee Sarayı'nda ağırlayanlara Adana'nın rabiamızla bir mesajı herhalde olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki Paris'ten duyulsun: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.Dün DEAŞ dinimizi istismar ederek bölgemizin yakılıp yıkılmasına yol açmıştır. Bugün aynı misyonu PKK-YPG üstlenmiştir. DEAŞ'ın başını nasıl ezdiysek PKK-YPG'nin başını da öyle ezeceğiz. Kimsenin bu toprakları kana, ateşe, zulme, acıya boğmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizde yeni Sykes Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.Bizim bayrağımız barışın güvercinidir. Ama gerektiğinde savaşın da şahinidir.Bu bayrağın dalgalandığı her yerde aman vardır, güven vardır, emniyet vardır, huzur vardır. Orada korkudan ve zulümden eser olmaz.Terörörgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Çünkü bunların tek derdi sadece ve sadece Türkiye'dir. Bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir. Dünyanın dört bir yanından gelip hiçbir değere saygı duymadan en acımasız, en zalim şekilde coğrafyamızı çiğneyenlere ses çıkartmayanların Türkiye'den şikayet etmeye hakları yoktur. Biz gittiğimiz yere sadece huzur, medeniyet, sevgi götürürüz. Onun için diyoruz ki kimse bu bayraktan rahatsız olmasın. Onun için diyoruz ki kimse Türkiye'nin, Türk askeri varlığından rahatsız olmasın.Türkiye terör örgütlerini tepeledikçe, Suriye'de oynanan oyunu bozdukça çatlak sesler de artmaya başladı. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Türkiye'nin sınırlarını taciz eden, 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit edenlere biz bu işi öyle kolay kolay bırakmayız. İçerdeki teröristlere de bırakmadık. Şu anda güvenlik güçlerimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Cilo'da, Bestler Dereleri'nde mağaralarına varıncaya kadar girdiler. Kaçacak delik arıyorlar ve çıkamıyorlar. Çıkamayacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.Birileriçıkmış ekonomide yok durum şöyledir yok böyledir. Ekonomi evelallah büyümede 7.4. Yok kurmuş, yok buymuş, geç o işleri. Şu anda bu ülke 160 milyar dolarlık yıllık ihracat hacmine kavuşmuşsa demek ki bu ülkenin yeri çok büyük. İhracatın artması üretimin, istihdamın, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilip gidersiniz. Biz kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre yolumuza devam edeceğiz. Bu büyümeyi devam ettirmek için bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Siz bu davada varız diyorsanız biz de ölümüne varız.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Adana'nın ardından AK PartiHatay 6. Olağan İl Kongresi'nekatıldı. Antakya AtatürkStadı'ndaki kongrede coşkulu birkalabalığa hitap eden Erdoğan,çarpıcı mesajlar verdi:Ordumuz fırtına gibi Afrin'egirdi, o öcü gibi gösterilen teröristleriböcek gibi ezip geçti. Özgür Suriyegüçleriyle beraber ne kadar yıkılmazdenilen tahkimat varsa hepsiniyerle yeksan ederek, 18 Mart'ta bizÇanakkale'de iken şehir merkezini elegeçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelerteröristlerden temizleniyor. AylardırHatay'ın ilçelerini, mahallelerini tehditeden teröristlerden kuyruğunu kıstırıpkaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar da yokolup gidiyor.Buradan açıkça söylüyorum, artıkbu ülkede her teröristin şayet o anakadar yakalanamamışsa teslimolmak dışındatek bireylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbirteröristin peşini bırakmadık, hepsini de kısasürede bulup imha ettik, imha ediyoruz.Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğunaçocuğuna, evine barkına musallat olan bukatiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız.(MİT'in FETÖ 'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonu) Kosova'daki son operasyonne ilktir ne de son olacaktır. Buradan,Kosova Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorumama Başbakan'a da 'Yazıklar olsun' diyorum.Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarınıbize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanınıgörevden almak tarihi bir hatadır. Onlar göreviniyaptı.FETÖ'nün okullarını Türkiye MaarifVakfı'na devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündekifitne yuvalarını kapatan, işadamıkılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkesbizim dostumuzdur, kardeşimizdir.Sınır ihlali yapan iki Yunanlı subay, astsubayıbiz yakaladık. Şimdi Batı ayağa kalktı,'Siz büyük devletsiniz bunları bize verin.'Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz, dolayısıylaşu anda bunlar yargıda, yargı ne kararverirse odur. Sizin yargınız var da bizim yargımızyok mu?