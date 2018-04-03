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gazisini isyan ettiren dava

Ankara’da darbe girişiminde üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken yaralanan emekli polis Necmettin Utuş, kendisini kurşunlayan askerin davasına şikâyetçi olarak kabul edilmedi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava
Emekli polis Necmettin Utuş, önünde, üzerine çıktığı tankı durdurmak isterken Tankçı Harun Bulut tarafından tabancayla 3 kurşunla vurulmuştu. GATA'da tedavi gören Utuş, tedavilerinin ardından darbe davalarını takip etmeye başladı. Genelkurmay çatı davasında müşteki olarak yer alan Utuş, kendisini vuran uzman çavuşun yargılandığı davasında ise mağdur ve müşteki olarak yer almadığını gördü. Utuş'u şaşırtan asıl durum ise kendisini tabancayla vuran Bulut'un tutuksuz yargılanması ve halen TSK'da görevine devam etmesiydi. Bulut, Utuş'un verdiği hukuk mücadelesi sonucu 18 ay sonra ocakta tutuklandı. Ankara 19. , 'nde görülen Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında, müdahillik talebini reddettiği Utuş'u tanık olarak dinledi.
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15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava
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